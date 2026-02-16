Названы самые высокооплачиваемые профессии февраля

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в начале февраля составила 81,3 тыс. рублей, что на 11% больше прошлогодних показателей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru. При этом доходы некоторых специалистов превышают медианные показатели по стране.



Так, на первом месте по уровню дохода (помимо руководителей) находятся сварщики (267,3 тыс. рублей). На втором месте расположились дата-сайентисты (250 тыс. рублей), на третьем – DevOps-инженеры (216,8 тыс. рублей) из сферы IT. В пятерку высокооплачиваемых профессий также вошли агенты по недвижимости (203 тыс. рублей) и геологи (197,9 тыс. рублей).

Среди топ-менеджеров в топ-5 высокооплачиваемых специализаций вошли руководители группы разработки (328,6 тыс. рублей), директора по информационным технологиям (226 тыс. рублей), коммерческие (217 тыс. рублей) и финансовые (201,1 тыс. рублей) директора, директора по маркетингу и PR (200 тыс. рублей).

Наименьшие показатели медианной заработной платы были у дворников (43,5 тыс. рублей), уборщиков (46,1 тыс.), мерчандайзеров (48,1 тыс.), операторов call-центров (49,7 тыс.) и воспитателей (50,5 тыс.).



