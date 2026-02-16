Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Стало известно, какое место в мире Россия занимает по производству картофеля

Россия заняла пятое место в мире по объему производству картофеля
Midhat/Shutterstock/FOTODOM

Россия заняла пятое место в мире по объему производства картофеля. Это следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые приводит РИА Новости.

Согласно им, суммарный мировой объем производства картофеля в мире по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составляет 390,4 млн тонн. Лидером по производству по-прежнему является КНР. В Китае было выращено 94,8 млн тонн картофеля, или 24% от мировых объемов. На втором месте располагается Индия с показателем 57,1 млн тонн (15%). На третьей позиции находится Украина с 21,1 млн тонн (5,4%). За ней идут США с 19,1 млн тонн (4,9%). РФ замыкает пятерку, произведя за год 18,4 млн тонн картофеля или 4,7% от мировых объемов. Белоруссия же заняла на 23-е место с 3,1 млн тонн (0,8%).

При этом крупнейшими экспортерами картофеля по итогам года стали Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн), Германия (2,7 млн), Бельгия (1,01 млн) и Египет (898,7 тыс. тонн).

11 февраля в Минсельхозе России заявили, что цены овощей от российских производителей сейчас ниже, чем год назад.

Ранее Лукашенко рассказал, сколько он ест картошки.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!