Стало известно, какое место в мире Россия занимает по производству картофеля

Россия заняла пятое место в мире по объему производства картофеля. Это следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые приводит РИА Новости.

Согласно им, суммарный мировой объем производства картофеля в мире по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составляет 390,4 млн тонн. Лидером по производству по-прежнему является КНР. В Китае было выращено 94,8 млн тонн картофеля, или 24% от мировых объемов. На втором месте располагается Индия с показателем 57,1 млн тонн (15%). На третьей позиции находится Украина с 21,1 млн тонн (5,4%). За ней идут США с 19,1 млн тонн (4,9%). РФ замыкает пятерку, произведя за год 18,4 млн тонн картофеля или 4,7% от мировых объемов. Белоруссия же заняла на 23-е место с 3,1 млн тонн (0,8%).

При этом крупнейшими экспортерами картофеля по итогам года стали Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн), Германия (2,7 млн), Бельгия (1,01 млн) и Египет (898,7 тыс. тонн).

11 февраля в Минсельхозе России заявили, что цены овощей от российских производителей сейчас ниже, чем год назад.

Ранее Лукашенко рассказал, сколько он ест картошки.