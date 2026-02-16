Размер шрифта
В Сальвадоре изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков

Букеле: флот Сальвадора перехватил в Тихом океане судно с 6,6 тонны кокаина
USBPChiefMIP/Twitter

Сальвадорские военные моряки перехватили в Тихом океане судно с крупнейшей в истории страны партией кокаина общим весом 6,6 тонны. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Он пояснил, что в 380 морских милях (703,7 км) к юго-западу от побережья страны было перехвачено шедшее под флагом Танзании судно длиной 54 метра. В ходе досмотра, в котором участвовали водолазы, в балластных цистернах были обнаружены 330 мешков с наркотиками. Стоимость кокаина оценивается в $165 млн.

По словам главы государства, в ходе операции были задержаны находившиеся на борту четверо колумбийцев, трое никарагуанцев, двое панамцев и один эквадорец.

28 января стало известно, что таможенная служба Нидерландов изъяла более 4,8 тонны кокаина, спрятанного в контейнерах с электромагнитами, доставленными из Эквадора.

12 января сообщалось, что Национальная полиция Испании провела успешную операцию в Атлантическом океане, изъяв рекордную для ведомства партию кокаина. Правоохранители перехватили судно, перевозившее около 10 тонн наркотика, скрытого в партии соли. В ходе операции задержаны 13 членов экипажа и конфисковано огнестрельное оружие.

Ранее в Испании задержали крупного наркобарона.
 
