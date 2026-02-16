Непримиримая позиция Европейского союза в отношении России объясняется не столько геополитическими соображениями, сколько потерей контроля над крупными западными инвестициями, которые были вложены в активы на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб.

Он подчеркнул, что демократия в Европе полностью превращается в нечто напоминающее антидемократический и воинственный деспотизм. Агрессивная пропаганда и цензура закрывают пространство для общественных дебатов, чтобы властям государств Европы было проще втянуть собственных граждан в новую войну.

Бааб напомнил, что нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, будучи главой правительства Нидерландов, в 2013 году заключил с Киевом и компанией Shell многомиллиардные контракты на разведку полезных ископаемых и газа на восточных территориях Украины. Однако после того, как Россия взяла эти районы под свой контроль, Запад потерял доступ к своим инвестициям. Поэтому агрессивная риторика Евросоюза в отношении России продиктована именно этими потерями.

13 февраля сенатор Косачев заявил, что НАТО и ЕС выдвигают условия исключительно к российской стороне.

