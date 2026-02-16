Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Стала известна сумма, которую могут заработать организаторы концерта Долиной в Подольске

РИА Новости: организаторы концерта Долиной в Подольске могут заработать 3,3 млн
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Организаторы концерта певицы Ларисы Долиной в подмосковном Подольске могут заработать на реализованных билетах свыше 3,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт Долиной «Юбилей в кругу друзей» должен состояться в Подольске 22 марта в рассчитанном на 850 мест зале Дома культуры «Октябрь». Цены на билеты составляют от 2,2 тыс. до 5,5 тыс. рублей. Если все билеты будут распроданы, то выручка превысит 3,3 млн рублей. К настоящему времени реализовано 59% билетов, в продаже находятся более 340.

13 февраля сообщалось, что Долина может получить почти три миллиона рублей за выступление в Коломне, которое пройдет 11 марта.

За день до этого стало известно, что певец Shaman мог заработать минимум восемь миллионов рублей на концерте в Кемерово, который планировался в тот же день. Выручка в размере 8 млн 708 тыс. 700 рублей стала бы возможна благодаря уже проданным билетам: на момент написания статьи было выкуплено чуть более 2050 мест при вместимости зала на 2200 зрителей. В случае аншлага общая сумма выручки составила бы около девяти млн рублей — 9 млн 452 тыс. 200 рублей.

Ранее стало известно, что Алена Водонаева тратит на еду в 9,5 раз больше среднего россиянина.
 
Теперь вы знаете
История обмана. Как героиня, спасавшая девочек из ада, оказалась мошенницей на доверии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!