Стала известна сумма, которую могут заработать организаторы концерта Долиной в Подольске

Организаторы концерта певицы Ларисы Долиной в подмосковном Подольске могут заработать на реализованных билетах свыше 3,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт Долиной «Юбилей в кругу друзей» должен состояться в Подольске 22 марта в рассчитанном на 850 мест зале Дома культуры «Октябрь». Цены на билеты составляют от 2,2 тыс. до 5,5 тыс. рублей. Если все билеты будут распроданы, то выручка превысит 3,3 млн рублей. К настоящему времени реализовано 59% билетов, в продаже находятся более 340.

13 февраля сообщалось, что Долина может получить почти три миллиона рублей за выступление в Коломне, которое пройдет 11 марта.

За день до этого стало известно, что певец Shaman мог заработать минимум восемь миллионов рублей на концерте в Кемерово, который планировался в тот же день. Выручка в размере 8 млн 708 тыс. 700 рублей стала бы возможна благодаря уже проданным билетам: на момент написания статьи было выкуплено чуть более 2050 мест при вместимости зала на 2200 зрителей. В случае аншлага общая сумма выручки составила бы около девяти млн рублей — 9 млн 452 тыс. 200 рублей.

