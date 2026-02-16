Россиян предостерегли от возвращения ошибочных переводов на карту от незнакомцев

Адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова объяснила, что при получении денег от неизвестных людей на свою карту важно не совершать ошибок, которые могут привести к непоправимым последствиям. От некоторых действий она предостерегла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам адвоката, в ситуации, когда на карту приходит перевод от незнакомца, события развиваются по одному сценарию: поступает звонок или СМС, в котором неизвестный человек просит вернуть ошибочный перевод, но вернуть не туда, откуда направил, а на другую карту. У многих первым порывом будет желание помочь и перевести деньги куда скажут, однако этого делать не следует.

«Почему нельзя просто отправить деньги обратно? Потому что участились случаи мошенничества, и вы можете стать соучастником мошеннической схемы, — объяснила Салигова. — Это классический прием так называемой схемы по отмыванию денег. Преступники, получив доступ к чужим средствам, не выводят их напрямую на свои счета, а запускают цепочку случайных переводов, среди которых может оказаться и ваша карта. Каждый такой промежуточный перевод размывает след, создавая видимость законной операции».

Второй возможный сценарий, по мнению эксперта, — это схема, когда мошенники направляют случайно деньги с чужих карт, а потом просят отправить их на другой счет. Когда реальный владелец карты обнаружит кражу, он обратится в банк и полицию, но цепочка приведет к добросовестному гражданину, владельцу промежуточной банковской карты.

В ходе такого доброго поступка, как возврат денег на другую карту, совершается добровольный платеж, продолжила адвокат. Юридически это уже не отмена ошибочной транзакции, а личное решение гражданина. И в будущем отправитель денег сможет заявить, что гражданином было получено неосновательное обогащение, и потребовать перевод назад.

Если пришел чужой перевод, важно проверить в приложении банка, реально ли счет пополнился, сказала Салигова. Нельзя тратить и переводить деньги на свои другие карты. Также не следует связываться с отправителем денег самостоятельно; делать это нужно только через свой банк, обратившись в службу поддержки и объяснив ситуацию. Банк даст инструкцию по возврату денег, которой нужно следовать. И напоследок важно сохранить доказательства возврата средств и обращения в банк, заключила Салигова.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.