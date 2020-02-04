ВОЗ: вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года

Вакцину от нового коронавируса 2019-nCoV смогут разработать не раньше 2021 года. Об этом заявили в российском центре программ ВОЗ, передает «Интерфакс».

По данным китайских врачей, вакцины от нового коронавируса пока не создали. Она может появиться не ранее конца следующего года, так как требует клинических испытаний, которые длятся не менее 12 месяцев.

На данный момент известно, что ученые смогли выделить штаммы нового коронавируса. Они должны помочь в создании вакцины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек погибли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах

— В Макао закрывают все казино из-за коронавирусной опасности

— Правительство РФ может запретить вывоз медицинских масок из страны