Зеленского не устроила компенсация Ирана семьям погибших в авиакатастрофе

Президент Украины Владимир Зеленский остался недовольным компенсацией Ирана за сбитый Boeing около Тегерана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям жертв авиакатастрофы.

«Это совсем мало. Будем давить на большую сумму», — сказал украинский лидер.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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