Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Российский кабмин постановил расширить существующий перечень, добавив в него коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.
Ранее случаи заболевания, вызванного коронавирусом, были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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