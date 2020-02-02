Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

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Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Российский кабмин постановил расширить существующий перечень, добавив в него коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

Ранее случаи заболевания, вызванного коронавирусом, были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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