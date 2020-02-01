В Подмосковье мужчина порезал мать, трехлетнего племянника и себя
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Молодой мужчина порезал мать, маленького племянника, а затем себя в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел в Раменском в квартире на улице Чугунова. 22-летний мужчина напал на свою мать и ее трехлетнего внука с ножом, а потом порезал себя.
По предварительной информации, он был в состоянии наркотического опьянения.
На данный момент мужчина задержан, с ним работают сотрудники полиции.