В Подмосковье мужчина порезал мать, трехлетнего племянника и себя

Молодой мужчина порезал мать, маленького племянника, а затем себя в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что инцидент произошел в Раменском в квартире на улице Чугунова. 22-летний мужчина напал на свою мать и ее трехлетнего внука с ножом, а потом порезал себя.

По предварительной информации, он был в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент мужчина задержан, с ним работают сотрудники полиции.