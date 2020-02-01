Песков рассказал, когда россиян эвакуируют из Китая

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что эвакуация россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля, передает ТАСС.

По словам Пескова, потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.

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