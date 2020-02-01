Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать россиян из Китая в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что для оперативного вывоза граждан России будут задействованы пять самолетов ВКС России. При этом на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии. Кроме того, на борту будут все необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты, а также медицинские препараты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.

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