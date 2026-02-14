Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Брянской области, водитель не выжил

Богомаз: водитель не выжил при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области
Telegram-канал Владимир Сальдо

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Азаровка Брянской области. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Борогомаз.

«Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — говорится в сообщении главы региона.

Богомаз также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). Единичные цели нейтрализовали в столичном регионе, а также в Курской, Липецкой, Астраханской и Брянской областях. В Орловской области перехватили два беспилотника, в Крыму — 13.

Накануне на Волгоградскую область был совершен массовый налет беспилотников. В Волгограде и Волжском работали системы ПВО, обломки упали в жилых кварталах. Повреждены дома и автомобили. Пострадали три человека, среди них — 12-летний мальчик из многодетной семьи.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтоженных за неделю ракетах ВСУ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!