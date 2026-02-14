Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Брянской области, водитель не выжил

Богомаз: водитель не выжил при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Азаровка Брянской области. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Борогомаз.

«Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — говорится в сообщении главы региона.

Богомаз также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). Единичные цели нейтрализовали в столичном регионе, а также в Курской, Липецкой, Астраханской и Брянской областях. В Орловской области перехватили два беспилотника, в Крыму — 13.

Накануне на Волгоградскую область был совершен массовый налет беспилотников. В Волгограде и Волжском работали системы ПВО, обломки упали в жилых кварталах. Повреждены дома и автомобили. Пострадали три человека, среди них — 12-летний мальчик из многодетной семьи.



