Система для определения коронавируса поступила в Забайкалье

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Тест-система для определения антигена коронавируса нового типа доставлена в Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, сообщается на официальном портале региона.

Имеющегося набора реагентов достаточно для проведения двухсот исследований, при необходимости в Забайкалье будут доставлены дополнительные наборы.

В настоящий момент забайкальский Центр гигиены и эпидемиологии готов к проведению исследований, лаборатория работает в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что в Забайкалье зафиксирован случай коронавирусной инфекции нового типа.

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