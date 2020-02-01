Система для определения коронавируса поступила в Забайкалье
Тест-система для определения антигена коронавируса нового типа доставлена в Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, сообщается на официальном портале региона.
Имеющегося набора реагентов достаточно для проведения двухсот исследований, при необходимости в Забайкалье будут доставлены дополнительные наборы.
В настоящий момент забайкальский Центр гигиены и эпидемиологии готов к проведению исследований, лаборатория работает в круглосуточном режиме.
Ранее стало известно, что в Забайкалье зафиксирован случай коронавирусной инфекции нового типа.
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