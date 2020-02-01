В Москве произошел пожар в банном комплексе

В Москве произошел пожар в одноэтажном деревянном банном комплексе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Москве.

Как отмечается, инцидент произошел по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 16.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, устанавливаются все обстоятельства

Информации о пострадавших не поступало.

По данным пресс-службы, площадь пожара составляет около 100 кв. м.