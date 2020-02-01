В Тюменской области рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом

В Тюменской области рассказали о состоянии здоровья китаянки, заболевшей коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заместителя главного врача областной клинической инфекционной больницы Евгения Семенюка.

По словам специалиста, в настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, она поступила в клинику с легким симптомами ОРЗ.

Заболевшая находится под наблюдением врачей.

По словам Семенюка, у тех, кто контактировал с зараженной, вируса не обнаружили.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 11821 человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

— Минздрав: коронавируса нет у близких пациентов в Тюменской области и Забайкалье

— В России выявили коронавирус