Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке
Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчину задержали в подъезде одного из домов в Центральном районе города.
Как отмечается, преступник успел сменить одежду, из-за чего не был похож на свое изображение на фото.
В настоящее время задержанного допрашивают.
По данным Следственного комитета, в ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и сотрудником полиции, которого мужчина избил при побеге.
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