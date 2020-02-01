Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в подъезде одного из домов в Центральном районе города.

Как отмечается, преступник успел сменить одежду, из-за чего не был похож на свое изображение на фото.

В настоящее время задержанного допрашивают.

По данным Следственного комитета, в ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и сотрудником полиции, которого мужчина избил при побеге.

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