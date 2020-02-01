В Москве в субботу ожидается до -1°С
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В Москве в субботу, 1 февраля, метеорологи прогнозируют до -1°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Согласно сведениям синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от -1°С до +1°С.
Ожидается, что в небе будет облачно.
Местами в городе пройдут небольшие осадки, а также будет гололедица.
Ветер будет южный 5-10 м/c.
Атмосферное давление установится на отметке 739 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.