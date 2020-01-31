Получившие «хлеб» блокадницы из Керчи прокомментировали ситуацию

Блокадники из Керчи, которые оказались в центре скандала после того как городские чиновники вручили им в качестве подарков хлеб, прокомментировали произошедшее, передает «Московский комсомолец».

Ветерана Лидию Тютюнник удивил возникший скандал. Она сказала, что к подаренной буханке хлеба отнеслась спокойно.

Тютюнник отметила, что благодарна уже за то, что о ней помнят, что пришли, поговорили и поздравили. По словам блокадницы, ей также вручили коробку конфет и две пачки чая.

Пережившая блокаду Ленинграда Евгения Трошина заявила, что хлебом ветеранов оскорбить нельзя. Женщина подчеркнула, что никакой обиды или негатива у нее это не вызывает.

27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников посетили 11 переживших блокаду Ленинграда ветеранов. Они вручили каждому блокаднику медаль батон белого хлеба, назвав его «символическим». Пользователи соцсетей отметили контраст между ветеранами и пришедшими к ним чиновницами в шубах.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и сказал, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей. Он отметил, что не увидел в действиях женщин злого умысла, однако их поступок был неприемлемым. Вручение подарков блокадникам в верхней одежде и уличной обуви глава Крыма назвал неуважением. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.

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