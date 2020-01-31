Глава Керчи отказалась увольняться после скандала с «батонами»

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Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Мая Хужина заявила, что отозвала свое заявление об отставке, сделанное накануне, передает РИА «Новости».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дикой» историю со скандалом вокруг поздравления поздравления блокадников города. До этого крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем. Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили уволиться.

Факт написание заявления Хужина объяснила «сиюминутной женской слабостью».

«Я отозвала свое заявление. Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости», — сказала она.

По ее словам, во-первых, заявление «написано неправильно», также она отметила, что решила остаться после звонков избирателей.

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