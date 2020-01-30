Роспотребнадзор дал рекомендации по лечению коронавируса

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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно лечиться от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уведомили в ведомстве, эту инфекцию нельзя лечить антибиотиками.

Речь идет об основном и самом опасном осложнении коронавируса.

«В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что специфического противовирусного препарата от этой инфекции пока не создали.

По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 пациентов выздоровели.

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