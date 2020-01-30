Суд арестовал последнего обвиняемого экс-полицейского по делу Голунова

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Басманный суд Москвы принял решение отправить в СИЗО бывшего полицейского Акбара Сергалиева, который обвиняется в попытке фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, экс-сотрудника правоохранительных органов заключат под стражу на два месяца.

Уточняется, что он пробудет в СИЗО до 29 марта.

Ранее стало известно об аресте еще четырех фигурантов дела Голунова.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто.

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