Суд арестовал последнего обвиняемого экс-полицейского по делу Голунова
Басманный суд Москвы принял решение отправить в СИЗО бывшего полицейского Акбара Сергалиева, который обвиняется в попытке фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.
Как стало известно, экс-сотрудника правоохранительных органов заключат под стражу на два месяца.
Уточняется, что он пробудет в СИЗО до 29 марта.
Ранее стало известно об аресте еще четырех фигурантов дела Голунова.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто.
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