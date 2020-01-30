Дело о халатности чиновников возбудили после оставления отцом детей в Шереметьево

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После того, как житель Дальнего Востока оставил своих сыновей в Шереметьево, против чиновников завели уголовное дело. Об этом сообщает сайт СК России.

Как выяснили следователи, ранее органы системы профилактики Комсомольска-на-Амуре установили, что родители этих детей исполняли свои обязанности по их воспитанию ненадлежащим образом.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.

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