Дело о халатности чиновников возбудили после оставления отцом детей в Шереметьево
После того, как житель Дальнего Востока оставил своих сыновей в Шереметьево, против чиновников завели уголовное дело. Об этом сообщает сайт СК России.
Как выяснили следователи, ранее органы системы профилактики Комсомольска-на-Амуре установили, что родители этих детей исполняли свои обязанности по их воспитанию ненадлежащим образом.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.
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