Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Как уточняется, в сумке у женщины оказались лишь личные вещи.

«На борту самолета также взрывчатых веществ или иных опасных предметов не найдено», — рассказал источник.

Отмечается, что нарушительнице предстоит пройти токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу.

Как было известно, нетрезвую девушку, которая угрожала взорвать лайнер, прибывший в Домодедово, уже задержали.

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