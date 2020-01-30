Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
Как уточняется, в сумке у женщины оказались лишь личные вещи.
«На борту самолета также взрывчатых веществ или иных опасных предметов не найдено», — рассказал источник.
Отмечается, что нарушительнице предстоит пройти токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу.
Как было известно, нетрезвую девушку, которая угрожала взорвать лайнер, прибывший в Домодедово, уже задержали.
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