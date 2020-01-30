Угрожавшая взорвать летевший в Москву самолет пассажирка оказалась пьяной

Пассажирка лайнера, следовавшего по рейсу Симферополь - Москва, заявила, что хочет взорвать себя и самолет в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Утверждается, что женщина с сумкой в руках встала между проходами и отказалась его разблокировать. По ее словам, в сумке находилось взрывное устройство, которое она хочет использовать.

«После посадки одна из пассажирок... сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — уточнил он.

По данным источника, самолет недавно успешно приземлился в Домодедово.

Ранее сообщалось, что летевший из Симферополя в Москву пассажирский лайнер был вынужден срочно приземлиться из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и самолет.

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