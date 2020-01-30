В мэрии Москвы заявили, что непричастны к отмене акции McDonald's с «Биг Маками»

В мэрии Москвы заявили, что не имеют отношения к отмене акции сети McDonald's, сообщает издание «Подъем».

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в мэрии не давали рекомендации «что-либо проводить или не проводить».

«Я не знаю их окончательные причины. Нет рекомендации что-либо проводить или не проводить. Есть штаб, который наблюдает в целом обстановку. Просто мы предприняли ряд организационных мер, чтобы все были спокойны, что ведется контроль за ситуацией в целом. Каких-либо рекомендаций относительно крупных мероприятий не было. Больше никаких мероприятий не отменялось».

Ранее стало известно, что McDonal в РФ отменил посвященную 30-летию работы в России акцию из-за коронавируса. Планировалась, что 31 января в одной из точек быстрого питания сети вернут цены 1990 года и «Биг Мак» можно будет купить за 3,75 рубля.

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