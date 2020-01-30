Минздрав РФ: коронавирус меньше всего угрожает молодежи и детям

К новому типу коронавируса 2019-nCoV менее всего восприимчивы юные и молодые жители населения России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ по профилактике заболевания Минздрава и Роспотребнадзора страны.

Утверждается, что угроза заражения коронавирусом значительно выше для взрослых людей, нежели для детей и молодежи.

В ведомстве отметили, что сведений о заражении вирусом среди детей пока не было. С 31 декабря 2019 года были лишь зафиксированы единичные случаи заболевания, связанные с коронавирусом 2019-nCoV. О

«Случаи не позволяют объективно оценить особенности заболевания, а также характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях заболевания», — говорится в тексте рекомендации.

По последним данным, всего в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во всех регионах Китая выявили случаи заражения коронавирусом

— Коронавирус 2019-nCoV превзошел атипичную пневмонию 2003 года

— Китайский Ухань «вымер» после вспышки коронавируса