Летевший в Шанхай самолет приземлился в Ухане

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, следовавший по маршруту Осаки — Шанхай, после вхождения в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов непосредственно в Ухань. Об этом пишет РИА «Новости».

Это произошло по просьбе пассажиров поскольку 94 из них были жителями провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.

При этом, не все пассажиры согласились вернуться в Ухань, тогда их отправили на другом рейсе в Шанхай.

Отмечается, что экипаж самолета добровольно согласился на двухнедельную изоляцию. Авикомпания направила в Ухань необходимые товары медицинского назначения.

По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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