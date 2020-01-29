В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына

В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Ольгу Врадий.

Как отмечается, инцидент произошел 20 июля 2019 года.

По данным следствия, пытаясь успокоить ребенка, мужчина подсыпал в бутылочку с детской смесью снотворное. В ходе оперативных мероприятий вещество также было обнаружено в банках из-под детского питания.

Мальчик умер от острого отравления снотворным веществом.

По словам родственников ребенка, подозреваемый принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их жене.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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