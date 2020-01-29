Неизвестные избили мужчину возле метро в Москве

Неизвестные избили мужчину возле московского метро, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 27 января, на улице 1905 года.

Злоумышленники подошли к мужчине и побили его. После этого пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытый перелом и закрытую черепно-мозговую травму.

На данный момент по факту избиения проводится проверка, добавили в ГУ МВД России по столице.

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