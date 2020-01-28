Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался. Об этом соббщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.

Согласно имеющейся информации, 28 января летчик почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали скорую.

«Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что до этого 21 января мужчину выписали в стабильном состоянии. Ему предписали амбулаторное лечение.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле рядом с жилыми домами после того, как пропал с радаров. Всего на борту было 98 человек. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек.

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