Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

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Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского признал, что обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов был в состоянии вменяемости в момент совершения преступления. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — пришли к выводу специалисты.

Эксперты также исключили состояние аффекта. Медики считают, что Соколов не испытывал душевного волнения, на котором он сам настаивал.

Ранее обвиняемый заявлял следствию, что его жертва Анастасия Ещенко якобы довела его до психического расстройства своим поведением.

Специалисты отметили, что луна также не могла повлиять на состояние Соколова.

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