В Калуге аэропорт на полчаса приостановил полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в калужском аэропорту Грабцево сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на полчаса.

На этом фоне в соседней с Калужской Тульской области объявили ракетную опасность. Глава региона Дмитрий Миляев обратился к местным жителям в 22:06. Он призвал их сохранять спокойствие и напомнил о номере для вызова экстренных служб — 112.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности налета БПЛА.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.