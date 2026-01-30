Предательство мужа и сплетни за спиной: что пережила Вера Глаголева

Актрисе и режиссеру Вере Глаголевой 31 января 2026 года могло бы исполниться 70 лет. Всего лишь 70 — рак желудка унес ее жизнь слишком рано. Она сыграла 50 ролей в кино, сняла семь фильмов, участвовала в театральных антрепризах, пережила предательство мужа и жалела, что в свое время отказалась войти в состав труппы Театра на Малой Бронной. «Газета.Ru» — о творчестве Веры Глаголевой.

Детство и юность Веры Глаголевой

Будущая народная артистка РФ Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в учительской семье и первые пять лет прожила в доме Наркомата путей сообщения на улице Алексея Толстого — нынешней Спиридоновке. Квартиру здесь когда-то получил дед Глаголевой по материнской линии, конструктор Наум Белоцерковский, расстрелянный в годы сталинских репрессий. В 1962-м семья переехала в Измайлово, вскоре родители Веры Глаголевой получили работу в ГДР — и на пять лет вместе с дочерью уехали в город Карл-Маркс-Штадт, нынешний Хемниц.

По возвращении Вера Глаголева стала мастером спорта по стрельбе из лука: позже она признавалась, что благодаря хорошему тренеру это далось ей легко. Впрочем, в большом спорте себя не видела: по мнению самой Глаголевой, она могла бы преуспеть скорее в тренерской работе.

Но судьба повернулась иначе. В 1974 году, едва окончив школу, она оказалась на «Мосфильме». Там ее заметили: по одной версии, оператор будущего фильма Родиона Нахапетова «На край света», по другой — сам режиссер и будущий муж актрисы. Ей предложили подыграть актеру на пробах, и она вела себя очень естественно. Нахапетов, уже утвердивший на роль Симы другую артистку, настоял, чтобы взяли именно Глаголеву. Вскоре — в 19 лет — она стала женой постановщика, снявшего ее еще в нескольких своих фильмах .

Где снималась Вера Глаголева

Многие считали, что карьера Веры Глаголевой в кино сложилась лишь благодаря знаменитому мужу, приглашавшему ее на главные роли в свои картины. Сама актриса не отрицала, что супруг помог ей «заявить о себе». Но считала, что свою творческую судьбу сделала сама. И действительно, уже второй ролью Веры Глаголевой стала Варя в картине Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда» 1977 года. Именно после этого режиссер позвал непрофессиональную актрису в Театр на Малой Бронной, но юная Вера Глаголева под влиянием мужа отказалась.

«На край света» (1976)



В этой картине Нахапетова по пьесе Виктора Розова «В дороге» свою первую роль в кино исполнила Вера Глаголева — ее в процессе отбора актеров операторы фильма заметили в буфете «Мосфильма». На том, чтобы девушку Симу сыграла именно Глаголева, настоял сам Нахапетов, хотя на роль тогда уже была утверждена другая актриса. Позже Вера Глаголева стала первой женой Нахапетова.



На фото: Вадим Михеенко и Вера Глаголева в фильме «На край света» (1976) Мосфильм

Сам Родион Нахапетов снимал жену в картинах «Враги» (1977 год), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980-й), «Зонтик для новобрачных» (1986-й). Среди фильмов других режиссеров, в которых Вера Глаголева появлялась в советское время, — «Звездопад» Игоря Таланкина , «Искренне ваш» Аллы Суриковой, «Торпедоносцы» Семена Арановича (главную роль здесь сыграл Родион Нахапетов), «Без солнца» по пьесе Максима Горького «На дне». И, наверное, одна из самых известных лент — «Выйти замуж за капитана» 1986 года, в которой партнером Веры Глаголевой по съемочной площадке стал Виктор Проскурин. За роль легкомысленной фотокорреспондентки Елены, воспылавшей чувством к капитану пограничных войск Александру Блинову, журнал «Советский экран» признал Веру Глаголеву лучшей актрисой .

В 90-е Вера Глаголева тоже была вполне востребована — и муж, теперь уже бывший, уж точно был ни при чем. В ее фильмографии — роли в фильмах «Бедная Саша» и «Женщин обижать не рекомендуется». К тому же она освоила новую профессию — режиссерскую.

Что случилось с Верой Глаголевой после отъезда Нахапетова

В конце 80-х муж актрисы Родион Нахапетов уехал в США, оставив жену и двух дочерей . Лишь много позже, в 2019-м, он попытался объяснить этот поступок: «Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то в сторону, а я ведь лирик по своей натуре. Поэтому появился шанс поехать в Штаты», — цитировало его издание «СтарХит». А в 2016-м он рассказывал «7 дней», что не планировал оставаться в Америке, но появилась Наташа — продюсер Наталья Шляпникофф, — которая предложила Нахапетову стать его менеджером. И он занялся написанием заявок на голливудские проекты.

Актеры Вера Глаголева и Александр Абдулов в фильме «Сошедшие с небес» (1986) Global Look Press

В то время Вера Глаголева собиралась снять свой первый фильм — «Сломанный свет». Многие сочли, что для нее это было способом выйти из депрессии, но актриса это отрицала. «Я сначала стала снимать картину, а потом уже поняла ситуацию. В момент его отъезда я как раз занималась подбором актеров, поиском денег. На это уходило много времени и сил. Так что переживать было просто некогда. Хотя мне было трудно», — говорила актриса в одном из интервью. Впрочем, обсуждать Нахапетова Глаголевой не хотелось: актриса лишь сказала, что ей непонятно, как мужчина может оставить не жену — детей. Их у Веры Глаголевой от первого мужа двое — дочери Анна (она стала балериной Большого театра) и Мария (вышла замуж и уехала в США, где освоила специальность компьютерного графика, а после развода вернулась в Россию) .

Спустя 15 лет, в 2005-м, вышла вторая картина Веры Глаголевой — «Заказ». Потом — «Чертово колесо». А в 2009-м состоялась премьера очень важной для режиссера работы: ленты «Одна война» о судьбе женщин, сосланных на небольшой остров в Ладожском озере с оккупированных во время Великой Отечественной территорий — за то, что родили детей от нацистов. «Мне были интересны судьбы этих женщин. Их эмоции. Мы в этом фильме задаем вопрос, что же с ними будет. Конечно, как мы знаем из истории, их ждут лагеря, это понятно. Самым большим страданием для этих женщин становится мысль о том, что их могут разлучить с детьми», — объясняла она.

Фильм собрал множество фестивальных наград, включая приз «Серебряная ладья» на фестивале «Окно в Европу» и гран-при на фестивалях в Болгарии и Франции.

Актриса, режиссер Вера Глаголева на церемонии открытия экспозиции части архива режиссера Андрея Тарковского в Иваново, 2013 год Мария Сибирякова/РИА Новости

В 2014-м вышла картина Веры Глаголевой «Две женщины» по роману Тургенева «Месяц в деревне» — одну из главных ролей сыграл Рэйф Файнс . Последним ее фильмом стала картина «Не чужие» — она увидела свет уже после кончины режиссера в 2018 году.

Кто был вторым мужем Веры Глаголевой

В 1991 году актриса познакомилась с предпринимателем Кириллом Шубским — он стал вторым мужем Веры Глаголевой и отцом ее младшей дочери Анастасии (она родилась в 1993-м). Анастасия окончила продюсерский факультет ВГИКа. В 2016-м она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Свадьбу сыграли в 2017-м, незадолго до смерти Веры Глаголевой: об этом событии писали, что актриса беззаботно, казалось бы, танцевала на празднике, уже зная, что жить ей осталось недолго.

Болезнь и смерть Веры Глаголевой

Диагноз «рак желудка» ей поставили в 2007 году. Десять лет она тайно боролась с болезнью: говорить о ней отказывалась даже с близкими. По интервью Веры Глаголевой 2015–16 годов не догадаешься, что она тяжело больна: столько планов, энергии, жизненных сил у нее было.

Актриса не придавала публичности онкологическое заболевание, с которым боролась в последние годы жизни. «Несколько лет назад общая знакомая ошарашила меня, что у Веры рак груди. Несмотря на это, выглядела она хорошо, абсолютно не менялась с годами. На фестивале «Амурская осень» мы увиделись, но о болезни она не стала рассказывать», — рассказывала актриса Марина Яковлева. Глаголева умерла от рака желудка 16 августа 2017 года в немецкой клинике в пригороде Баден-Бадена. На фото: Вера Глаголева, июнь 2017 года Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Ее волновало и интересовало абсолютно все! И более того, мне кажется, что все переживания, огорчения и даже беды переживала внутри себя. Возможно, поэтому она и ушла так рано. А мы ничего и не подозревали! Ее смерть — это как взрыв! Абсолютный шок», — говорила актриса Инна Чурикова на церемонии прощания в Доме кино.