Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе

МЧС опубликовало кадры с места пожара в сауне в Прокопьевске

Управление МЧС России по Кемеровской области опубликовало в своем Telegram-канале видео с места пожара в сауне в Прокопьевске.

На кадрах показаны пожарные машины, скорая помощь и полиция. Из здания продолжает идти дым. При этом стены внутри сауны оказались сильно обуглены.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Прокопьевске. Площадь пожара составила 70 квадратных и 17 погонных метров кабельной продукции котельной», — говорится в сообщении.

Возгорание в сауне произошло вечером 31 января. При пожаре погибли пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли», но есть и другие версии. При этом одной девушке удалось спастись. В числе возможных причин пожара — короткое замыкание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ опубликовали список погибших в сауне в Кузбассе.
 
