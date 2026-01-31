Боксер Усик рассказал, готов ли он в третий раз подраться с Фьюри

Боксер Усик готов в третий раз подраться с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик заявил, что он готов в третий раз подраться с британцем Тайсоном Фьюри, передает Seconds Out.

«Тайсон Фьюри? Я не против встретиться с ним ещё раз, без проблем. Место проведения может быть любым — Великобритания, Саудовская Аравия или США», — сказал Усик.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

28 января стало известно, что российский боксер Арсланбек Махмудов проведет бой против Фьюри.

Ранее Усик не попал в топ-3 лучших бойцов века.