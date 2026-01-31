Хабиб рассказал, как создает чемпионов

Хабиб о том, как создает чемпионов: у них просто нет выбора

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, занимающийся сейчас тренерской деятельностью, рассказал, как создает чемпионов, заявив, что у его подопечных нет выбора, передает Al Arabiya English.

«Мы раздвигаем границы возможного. Мы здесь не для того, чтобы просто участвовать. е. У них просто нет выбора. Сейчас у нас хорошие залы, хорошие возможности. Надо только тренироваться, есть, спать», — сказал Хабиб.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее Хабиб рассказал о правилах в его зале.