В деревне Зыбино Харьковской области массово пропадают военные 159-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам силовиков, массовая пропажа военнослужащих связана с регулярными ударами тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» российских войск.

28 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие с помощью дронов типа «Герань» поразили поезд с бойцами ВСУ в Харьковской области. По данным журналистов, поезд следовал по маршруту Барвинково — Львов — Чоп. Удары были нанесены по локомотиву и пассажирскому вагону.

30 января Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео удара ТОС «Солнцепек» по позициям украинских войск в Харьковской области. Цель находилась в районе населенного пункта Старица. Удар термобарических боеприпасов пришелся по месту скопления солдат 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Ранее в Харьковской области замечены расчеты дронов ВСУ, состоящие из женщин-военнослужащих.