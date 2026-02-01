В Коломне локализовали крупный пожар на предприятии

МЧС: пожар на предприятии в Коломне локализован на 1,1 тысячи квадратных метров

В подмосковной Коломне локализовали крупный пожар на предприятии. Об этом сообщило управление МЧС России по Московской области в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что площадь огня составила 1,1 тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 70 человек и 22 единицы техники.

«Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются», — говорится в сообщении.

О пожаре на предприятии несколькими часами ранее сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас». По данным МЧС, возгорание началось в одноэтажном кирпичном здании производства пластика и типографии. Из-за наличия пластика и полиграфических материалов тушение огня осложняется, уточнили в ведомстве.

31 января при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске пять подростков в возрасте 16 и 17 лет надышались угарным газом, спасти их не удалось. Компания отмечала, что в заведении отмечалось сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении».

