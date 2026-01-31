Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Петербуржцев предупредили о крепких морозах

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий в связи с сильными морозами
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге вечером 31 января и ночью 1 февраля из-за морозов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«31 января в вечерние и ночные часы с сохранением в начале дня 1 февраля местами ожидается температура воздуха -20°С и ниже», — сообщили в ведомстве.

Как пишет ТАСС, днем 31 января жители Санкт-Петербурга и гости города массово вышли гулять по льду рек и каналов, а также Финского залива, несмотря на запреты. На протяжении всего зимнего периода в городе нельзя выходить на Неву.

До этого аномальный холод стал причиной введения во всех областях Центральной России оранжевого уровня погодной опасности. В Гидрометцентре России отметили, что в российских регионах ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на -7°С и более.

Сообщалось также, что ночь на 31 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, температура в столице опустилась до -20,4° С.

Ранее россиянок призвали не краситься тональником и пудрой в холода.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!