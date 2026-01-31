Петербуржцев предупредили о крепких морозах

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий в связи с сильными морозами

Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге вечером 31 января и ночью 1 февраля из-за морозов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«31 января в вечерние и ночные часы с сохранением в начале дня 1 февраля местами ожидается температура воздуха -20°С и ниже», — сообщили в ведомстве.

Как пишет ТАСС, днем 31 января жители Санкт-Петербурга и гости города массово вышли гулять по льду рек и каналов, а также Финского залива, несмотря на запреты. На протяжении всего зимнего периода в городе нельзя выходить на Неву.

До этого аномальный холод стал причиной введения во всех областях Центральной России оранжевого уровня погодной опасности. В Гидрометцентре России отметили, что в российских регионах ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на -7°С и более.

Сообщалось также, что ночь на 31 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, температура в столице опустилась до -20,4° С.

Ранее россиянок призвали не краситься тональником и пудрой в холода.