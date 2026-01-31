В Подмосковье у двух мужчин заподозрили оспу обезьян

В Подмосковье два человека попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, в больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Кроме этих симптомов, мужчина ВИЧ-инфицированный и в прошлом перенес сифилис. Врачи поставили ему предварительный диагноз «оспа обезьян» и поместили в домодедовскую больницу. Сейчас специалисты составляют список его контактных лиц и вызвали бригаду, чтобы провести дезинфекцию здания.

112 добавляет, что оба случая заболевания выявлены в Одинцовском районе. Вместе с первым заболевшим медики госпитализировали его сопровождающего. Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

На этом фоне вирусолог Алексей Аграновский в комментарии «Осторожно, Москва» исключил распространение оспы обезьян в столичном регионе.

«Вспышки ожидать точно не стоит. Не стоит беспокоиться, оспа обезьян не входит в число заболеваний, вызывающих большую обеспокоенность у нас», — сказал эксперт, но добавил, что при тесном контакте в закрытом сообществе болезнь передается быстро.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

