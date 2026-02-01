Названо число перешедших под контроль российских войск населенных пунктов в январе

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России за январь взяли под контроль 24 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводки Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Запорожской области бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» взяли под контроль 10 населенных пунктов — Новобойковское, Речное, Петровка, Павловка, Жовтневое, Терноватое, Зеленое, Прилуки, Белогорье и Новояковлевка. При этом в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль группировок «Центр» и «Юг» перешли шесть населенных пунктов — Торецкое, Закотное, Приволье, Бересток, Новопавловка и Бондарное.

Помимо этого, военные группировок войск «Запад» и «Север» взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области — Подолы, Старица, Симиновка и Купянск-Узловой. Также, по информации министерства, в Сумской области бойцы «Севера» освободили три села — Белая Береза, Грабовское и Комаровка, а в Днепропетровской области под контроль группировки «Восток» перешел один населенный пункт — Братское.

Накануне министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за населенный пункт Петровка в Запорожской области. На записи видно, как российские беспилотные летательные аппараты поражают бронетехнику и автомобили Вооруженных сил Украины. Также под удары попадает личный состав украинских войск.

Ранее сообщалось о продвижении Вооруженных сил РФ под Сумами.