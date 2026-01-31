Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение являются оккупантами на территории Донбасса. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в эфире телеканала «Россия-24».

«Нет, это не Россия нападала и оккупировала территории. Это Зеленский и его свита. Это они оккупировали русских в том регионе Украины, где люди хотели жить в братстве», — сказал политик.

Додик добавил, что мирное урегулирование конфликта отвечало интересам Украины, но не входило в планы Европейского союза (ЕС). По его словам, у ЕС были иные цели, в том числе, проверить на практике потенциал России и узнать, «кто такие русские».

Накануне Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС «без боя». Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России. Он также подтвердил, что Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможную причину отказа Зеленского от вывода ВСУ из Донбасса.