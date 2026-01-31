Размер шрифта
Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна

В опубликованных в США файлах по делу Эпштейна упоминается фамилия Жириновского
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В опубликованных в США файлах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна нашли фамилию экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Как отмечается, фамилия Жириновского фигурировала в статьях американского журнала Foreign Affairs и издания The Economist за 2011 и 2012 годы. Всего фамилия российского политика упоминается в файлах пять раз. В трех случаях из них рядом с Жириновским фигурирует имя главы КПРФ Геннадия Зюганова. В самих материалах лидера ЛДПР называют политическим деятелем, противостоящим Зюганову, а также «клоуном-националистом».

Почему эти материалы внесены в «файлы Эпштейна», не объясняется.

До этого американский предприниматель Илон Маск на фоне обвинений в связях с Эпштейном призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка его клиентов. Самого Маска обвинили в переписке со скандально известным финансистом, в ходе которой он поинтересовался одной из вечеринок на его острове, где Эпштейн организовал проституцию несовершеннолетних. Маск при этом сообщал, что собирается посетить остров со своей женой.

Ранее имя Трампа всплыло в файлах Эпштейна в деле об изнасиловании 13-летней девочки.
 
