В дома киевлян вернулась вода

Во всех районах Киева восстановили подачу воды, написал в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Градоначальник сообщил, что тепла все еще нет примерно в 2,6 тыс. домов. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах жителей столицы страны.

Накануне большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужил одновременный выход из строя высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины.

На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, была остановлена работа метро. Кличко призвал горожан запастись теплой одеждой, питьевой и технической водой, едой и медикаментами. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.