Около 500 киевлян застряли в туннелях метро из-за блэкаута

В Киеве из-за блэкаута около 500 человек оказались заблокированы в поездах метро

В Киеве из-за масштабного отключения электроэнергии около 500 пассажиров оказались заблокированы в поездах метро, застрявших в тоннелях. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По данным службы, в результате перебоев с электроснабжением и падения напряжения несколько составов остановились между станциями. Спасателям потребовалось провести операцию по эвакуации людей. В общей сложности из подземки было эвакуирован 481 человек.

Почти вся территория Украины оказалась охвачена масштабными отключениями электроэнергии. Причиной коллапса стало синхронное отключение высоковольтных линий, связывающих энергосистемы Украины с Румынией и Молдавией, а также нарушение соединения между западной и центральной частями украинской энергосистемы. Ситуация привела к серьезным последствиям: в ряде городов, включая Киев, прекращено водоснабжение, отопление, и приостановлено движение метрополитена. Специалисты полагают, что для восстановления нормального функционирования энергосистемы потребуется не менее суток. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее в Харькове остановили движение метро после ракетного удара.