«Ожидаем конкретики»: Зеленский рассказал о контактах с США по мирному урегулированию

Зеленский заявил, что ждет новых встреч с США на будущей неделе

Киев находится в постоянном контакте с Вашингтоном, заявил в видеообращении в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер отметил, что в течение дня ему докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.

«Мы постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них (США. — «Газета.Ru») конкретики относительно дальнейших встреч. Украина готова работать во всех рабочих форматах», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул важность результатов и встреч. Украина рассчитывает, что они состоятся на будущей неделе и готовится к ним.

Накануне Зеленский допустил, что проведение новых переговоров между представителями России и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов 1 февраля может быть отложено из-за роста напряженности в отношениях между США и Ираном. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее в России призвали применить «оружие возмездия».
 
