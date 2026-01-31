В Великобритании закрылось рекордное количество пивоварен

В Великобритании закрылось крупнейшее количество пивоварен в 2025 году

Около 140 пивоварен закрылись в Великобритании в 2025 году, что стало рекордно высоким годовым показателем с 1974 года. Об этом сообщило Общество независимых пивоваров (SIBA) газете The Daily Telegraph.

«Несмотря на сильный спрос на крафтовое пиво, за последний год мы стали свидетелями самых высоких показателей закрытия пивоварен за все время ведения статистики. Число действующих пивоварен падает во всех регионах Великобритании», — заявил исполнительный директор SIBA Энди Сли.

В качестве основной причины закрытия пивоварен называется рост налогообложения в Великобритании, в том числе повышение акцизов на алкоголь и налога на добавленную стоимость.

«Вопрос прибыли становится вызовом для пивоваров из-за удушающего налогообложения, которое затрагивает пивоварни и их основных клиентов в лице пабов, и доминирования глобальных пивных брендов на рынке», — резюмировал Сли.

До этого массовые банкротства пивоварен спрогнозировали в Германии в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель немецкой пивоваренной группы Oettinger Штефан Блашак. Он рассказал, что продажи пива в стране снижаются стабильно на 2-3% в год, при этом в 2025 году произошел обвал рынка на 7-7,5%.

Ранее сообщалось, что Россия обогнала Германию по производству пива.