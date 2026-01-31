Масштабный блэкаут. Почти вся Украина осталась без электричества

Большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины. На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, остановлена работа метро. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.

Во многих регионах Украины отключилась подача электричества, сообщила компания «Укрэнерго».

«В Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях в настоящее время применяются аварийные отключения. Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким», — объявили в пресс-службе.

По заявлению компании, авария произошла из-за одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями Украины . Сотрудники «Укрэнерго» приступили к ремонту систем. Украинцев, у которых электричество все-таки есть, призвали использовать его экономно, «отложив любые энергоемкие процессы до периода стабилизации ситуации в энергосистеме».

По данным украинского портала «Страна», света также нет в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. В Киеве полностью прекращена подача воды. Кроме того, как написал мэр города Виталий Кличко, в столице Украины остановилось метро. Прекратил работу и метрополитен Харькова. В Кривом Роге отключились несколько котельных, из-за чего множество домов остались без отопления.

Лишь спустя 2,5 часа после начала отключений министр энергетики Украины Денис Шмыгаль первым из официальных лиц раскрыл подробности причин масштабного блэкаута.

«Сегодня в 10:42 (09:42 мск) произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях », — рассказал он.

Источники «Страны» добавили, что к этим проблемам прибавилась аварийная остановка одного энергоблока Южноукраинской АЭС. Кроме того, на другом ее блоке, а также на Ровенской АЭС понизили мощность.

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» заявил, что полностью восстановить работу АЭС и стабилизировать энергосистему удастся только через 24–36 часов в зависимости от региона. Однако даже в таком случае графики подачи электричества могут быть с длительными интервалами и, не исключил он, с возвращением к аварийному режиму работы.

В пресс-службе министерства цифровой трансформации Украины опровергли появившийся в соцсетях слух, что масштабный блэкаут мог быть вызван атакой хакеров.

Блэкаут как признак более серьезных проблем

Французская газета Le Monde указала, что этот блэкаут на Украине является одним из признаков серьезных проблем в энергетике страны . По оценкам специалистов, опрошенных изданием, масштабное отключение энергии свидетельствует о том, что украинская энергосистема находится на грани полного коллапса.

Отдельно в издании подчеркнули, что авария произошла без новых ударов армии России по энергообъектам . Накануне в Кремле подтвердили, что Москва согласилась с предложением президента США Дональда Трампа «воздержаться от нанесения ударов по Киеву» до 1 февраля — тогда в Москве не пояснили, идет ли речь об отказе от всех ударов или только о так называемом «энергетическом перемирии». Министерство обороны России в ходе регулярного брифинга не сообщало о нанесении ударов по украинским энергетическим объектам.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук в разговоре со «Страной» выразил схожее мнение. По его словам, блэкаут произошел из-за огромного дефицита энергии, доходящего до 7 ГВт. Он также объяснил, почему снизили мощность генерации на Южноукраинской и Ровенской АЭС.

«После многочисленных обстрелов энергетики каждый раз запитывали объекты в энергосистему по-новому, часто «не по проектам», и не по тем маршрутам, что ранее. Из-за этого получилось так, что, если бы на Ровенской АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе (в частности на крупных трансформаторах)», — раскрыл эксперт.

Он пояснил, что это могло бы вызвать значительный рост напряжения в сети и аварию, которую было бы значительно сложнее устранять. Диспетчеры заметили риск и приняли решение «выключить потребителей».

Бывший работник Чернобыльской АЭС Александр Купный добавил, что из-за морозов, вернувшихся после потепления, во многих регионах страны оборвались провода. Это привело к тому, что часть энергии, вырабатываемой атомными электростанциями, стало невозможно доставить до потребителей, в связи с чем сотрудники АЭС стали «глушить» энергоблоки.