БПЛА повредили жилые дома и автомобили под Орлом

В Орловской области дроны повредили дома и автомобили
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В поселке Зареченский под Орлом из-за атаки БПЛА повреждены стекла жилых домов и автомобилей. Об этом написал в Telegram-канале глава Орловского муниципального округа Александр Черных.

Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и обращать внимание на официальные сообщения властей. Утром 1 февраля в поселке начнет работу комиссия по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов. Жители могут обратиться туда лично или связаться с ее сотрудниками по телефону 8 (4862) 41-69-09.

Накануне в Орле из-за обнаружения частей ракеты и проведения мероприятий по их ликвидации эвакуировали семь улиц. В соответствующую зону попали дома на улицах Часовая, Генерала Жданова, Веселая, Пахоменко, Трудовых резервов, Глинки и Грибоедова. Также были эвакуированы жители садовых некоммерческих товариществ «Мичуринец», «Приборист-1», «Золотой поток», «Связист» и «Часовщик».

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.
 
